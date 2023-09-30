Дагестанских учителей попросили отказаться от WhatsApp

Учителей дагестанских школ попросили отказаться от использования в повседневной работе иностранных мессенджеров, в том числе WhatsApp, сообщает РИА Новости со ссылкой на в пресс-службу регионального министерства образования и науки .
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