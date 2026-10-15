Николай Сомов, владимирский городской голова с 1905 по 1917 год, инициировал строительство 5-го приходского училища, новых корпусов реального училища и здания городской бесплатной больницы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ПБ ГЕРОФАРМ оснастил...
- A Препараты для леч...
- EP Препараты для леч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым