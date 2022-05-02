Мировое обозрение

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Жена Байдена встретится с украинскими беженцами в Румынии и Словакии

Первая леди США Джилл Байден на этой неделе отправится в Румынию и Словакию. Там жена президента США встретится с украинскими беженцами и американскими военными, сообщает CNN со ссылкой на заявление Белого дома.

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