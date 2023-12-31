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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Монти Уильямс: «За свою жизнь я побывал во многих раздевалках, но в такой я впервые. Парни кричали. Я чуть не расплакался»

Главный тренер «Детройта» привел свою команду к первой победе с 28 октября. Серия поражений составила 28 матчей.

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