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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Оренбурга» Ахметзянов про 1:5 со «Спартаком»: «Пропускать пять нельзя никогда. Извиняемся перед болельщиками. Не дали создать много, но пропускали слишком простые голы»

Ильдар Ахметзянов подвел итоги матча со « Спартаком » (1:5) в FONBET Кубке России. – Итог печальный.

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