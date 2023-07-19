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Ищенко раскрыл, с какой на самом деле целью США была организована диверсия на Крымском мосту

Ищенко раскрыл, с какой на самом деле целью США была организована диверсия на Крымском мосту

Президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко в беседе с изданием «Украина.

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