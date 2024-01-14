Шольц сохранил систему пневмопочты из боязни российских шпионов

Канцлер Германии Олаф Шольц сохранил устаревшую систему пневмопочты из боязни российских шпионов. Сеть, протяженность которой составляет около 1,3 километра, соединяет Шольца с главами департаментов и другими сотрудниками.
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