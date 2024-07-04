«Выглядит как девочка»: Аршавину не понравились слёзы Роналду на Евро-2024

По мнению Аршавина, Роналду работает на камеру.фото: fc-zenit.ru--> Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин раскритиковал капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, который, по его мнению, слишком часто плачет из-за незабитых мячей.