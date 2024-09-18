В «Сбере» объяснили ситуацию с выдачей семейной ипотеки

Для клиентов, которые уже записались на сделку в «Сбере», выдачи ипотечных кредитов будут произведены штатно, уточнили в банке Сбербанк с 18 сентября приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке в связи с исчерпанием лимитов.
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