В «Сбере» объяснили ситуацию с выдачей семейной ипотеки

Для клиентов, которые уже записались на сделку в «Сбере», выдачи ипотечных кредитов будут произведены штатно, уточнили в банке Сбербанк с 18 сентября приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке в связи с исчерпанием лимитов.