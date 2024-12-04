В Зимбабве женщина голыми руками придушила напавшего на неё льва

Лев напал на 57-летнюю женщину в Зимбабве, но вынужден был отступить после удушающего приёма.Жительница африканской страны Зимбабве 57-летняя Вайолет Мойо отбилась от взрослого льва, инстинктивно схватив его за шею и начав душить.
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