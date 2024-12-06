Песков объяснил назначение Хинштейна необходимостью кризисного управления

В Курской области необходимо кризисное управление. Об этом 6 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя назначение главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора региона.
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