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Песков объяснил назначение Хинштейна необходимостью кризисного управления

Песков объяснил назначение Хинштейна необходимостью кризисного управления

В Курской области необходимо кризисное управление. Об этом 6 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя назначение главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора региона.

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