Рост ответственности губернаторов: эксперты о совещании Путина с главами регионов

Подписание Путиным указа о дополнительных полномочиях губернаторов, которые теперь смогут принимать оперативные решения по поддержке экономики и граждан в зависимости от местных условий, является важным сигналом и увеличивает их ответственность.
Подписание Путиным указа о дополнительных полномочиях губернаторов, которые теперь смогут принимать оперативные решения по поддержке экономики и граждан в зависимости от местных условий, является важным сигналом и увеличивает их ответственность.
Свежие комментарии