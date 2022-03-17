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Рост ответственности губернаторов: эксперты о совещании Путина с главами регионов

Рост ответственности губернаторов: эксперты о совещании Путина с главами регионов

Подписание Путиным указа о дополнительных полномочиях губернаторов, которые теперь смогут принимать оперативные решения по поддержке экономики и граждан в зависимости от местных условий, является важным сигналом и увеличивает их ответственность.

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