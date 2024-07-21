Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 848 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    Вы не правы: всех, кто пытается защищать, не имеет значения как они говорят по-русски, ВЫСЫЛАТЬ!!! адвокаты обезьян д..."Он очень больной...
  • Andrey
    Продолжение следует.Вот что у нас пол...
  • АндрейБорков
    Вот что у нас пол...

«Это недочеченец, это черт!»: что за скандал с Lexus на пляже в Мариуполе?

«Это недочеченец, это черт!»: что за скандал с Lexus на пляже в Мариуполе?

Командир «Ахмата» извинился за поступок чеченца, который устроил скандал на пляже в Мариуполе. Что там произошло, почему пришлось извиняться? Что за скандал произошел на пляже в Мариуполе Telegram-канал Mash рассказал о конфликте, который произошел на Песчаном пляже в Мариуполе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
за всех не наизвиняешься и не надо . Отдельные идиоты всегда найдутся.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх