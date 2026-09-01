🏅 Крымчанина наградят медалью МЧС России за спасение утопающего в шторм под Алуштой 29 августа в посёлке Семидворье под Алуштой директор Тренировочного центра «Крымский» Сергей Донич бросился в море, чтобы спасти утопающего.
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