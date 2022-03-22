Осуждены двое жителей Ярославской области, задержанные полицией за кражу денег у пенсионеров в Мордовии

Собранные Следственным отделом ОП№ 4 УМВД России по г.о. Саранск доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении двоих жителей Ярославской области, признанных виновными в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных ст.
Популярные статьи
- В Краснодарском крае полицейские проводят мероприятия по профилактике возникновения экстремистской идеологии в молодежной среде
- Более шести с половиной килограммов мефедрона изъяли Ленинградской области транспортные полицейские
- В главной базе Северного флота прошла акция в поддержку российских военнослужащих
Свежие комментарии