Осуждены двое жителей Ярославской области, задержанные полицией за кражу денег у пенсионеров в Мордовии

Собранные Следственным отделом ОП№ 4 УМВД России по г.о. Саранск доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении двоих жителей Ярославской области, признанных виновными в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных ст.