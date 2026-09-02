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Торги мощностями ЦОД на Восточной бирже: старт в октябре

Торги мощностями ЦОД на Восточной бирже: старт в октябре

Восточная биржа анонсировала запуск торгов мощностями центров обработки данных. Как заявил гендиректор площадки Андрей Салащенко на ВЭФ‑2026, регламент торгов уже подготовлен и на следующей неделе поступит на согласование в Банк России2 сентября.

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