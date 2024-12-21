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Захарова процитировала басню Крылова, комментируя увольнение послов Украины

Захарова процитировала басню Крылова, комментируя увольнение послов Украины

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале привела цитату из басни писателя Ивана Крылова "Квартет", комментируя многочисленные увольнения послов Украины.

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