Мошенники запустили новую схему для кражи аккаунтов с Госуслуг

Мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов пользователей с Госуслуг. Теперь злоумышленники создают поддельные справочные сайты и публикуют там фейковые телефонные номера служб поддержки «Госуслуг», на которые звонят ничего не подозревающие пользователи портала и выполняют команды мошенников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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