Мошенники запустили новую схему для кражи аккаунтов с Госуслуг

Мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов пользователей с Госуслуг. Теперь злоумышленники создают поддельные справочные сайты и публикуют там фейковые телефонные номера служб поддержки «Госуслуг», на которые звонят ничего не подозревающие пользователи портала и выполняют команды мошенников.