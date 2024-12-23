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Мошенники запустили новую схему для кражи аккаунтов с Госуслуг

Мошенники запустили новую схему для кражи аккаунтов с Госуслуг

Мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов пользователей с Госуслуг. Теперь злоумышленники создают поддельные справочные сайты и публикуют там фейковые телефонные номера служб поддержки «Госуслуг», на которые звонят ничего не подозревающие пользователи портала и выполняют команды мошенников.

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