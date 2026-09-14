В Сочи закрыли пляжи и набережные из-за угрозы атак БЭК

В Сочи закрыли пляжи и набережные. Утром 14 сентября в городе из-за атак БПЛА ВСУ пострадали пять человек.
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