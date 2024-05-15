Русская идеология как концептуальная стратегия претворения разумного будущего России

МГ

Малик Гумеров

"прекратить «играть по правилам» вражеской стороны, а обратиться за наставлением в борьбе с врагом к наработанному «советскому опыту» по организации социалистической общественной системы." - А для этого необходима ЗАЧИСТКА ЭЛИТ - холопов-диверсантов врага ! И во власти этих холопов еще более 85 % . ... + к ним еще и свора олигархата , либерастии , кланов , и т.д..