Только концептуально-теоретическое превосходство Русского мира над сатанинской мыслью Запада откроет мировому сообществу «космический путь» в разумное будущее человечества «Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства.
Русская идеология как концептуальная стратегия претворения разумного будущего России
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МГ
Малик Гумеров
"прекратить «играть по правилам» вражеской стороны, а обратиться за наставлением в борьбе с врагом к наработанному «советскому опыту» по организации социалистической общественной системы." - А для этого необходима ЗАЧИСТКА ЭЛИТ - холопов-диверсантов врага ! И во власти этих холопов еще более 85 % . ... + к ним еще и свора олигархата , либерастии , кланов , и т.д..
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