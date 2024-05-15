РУССКАЯ НАЦИОНА...
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Русская идеология как концептуальная стратегия претворения разумного будущего России

Русская идеология как концептуальная стратегия претворения разумного будущего России

Только концептуально-теоретическое превосходство Русского мира над сатанинской мыслью Запада откроет мировому сообществу «космический путь» в разумное будущее человечества «Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
&quot;прекратить «играть по правилам» вражеской стороны, а обратиться за наставлением в борьбе с врагом к наработанному «советскому опыту» по организации социалистической общественной системы.&quot; - А для этого необходима  ЗАЧИСТКА ЭЛИТ  - холопов-диверсантов врага !  И во власти этих холопов еще более 85 % .  ... + к ним  еще и свора  олигархата , либерастии , кланов , и т.д..
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