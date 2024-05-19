Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

184 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Новиков
    Народ Грузии должен снести своего президента, который является американским агентом и тащит Грузию на погибель!!!Грузия просит пом...
  • Гарий Щерба
    ПРАВИЛЬНО  БОЯТСА , ведь им  ЕСТЬ ЧТО ТЕРЯТЬ ,  это НИЩЕЙ Эстонии  ТЕРЯТЬ НЕЧЕГО, ПОТОМУ ЧТО  АБСОЛЮТНО ГОЛОДРАНЦЫ НИ...Премьер-министр Э...
  • Михаил Е
    Пассажиры объявили импичмент экипажу?Вылет самолета "У...

Хуситы временно вывели из строя идущий из России в Китай танкер

Хуситы временно вывели из строя идущий из России в Китай танкер

Центральное командование Соединенных Штатов объявило, что движение "Ансар Аллах" (хуситы), которое правит на севере Йемена, совершило нападение на нефтяной танкер, направлявшийся в Китай через остановку в Российской Федерации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Ямкач
Вообще то идущий из России и просто сделавший в России промежуточную остановку, это разные понятия.
Ответить
13 час.
ИИ
Иван Иваныч
А хуситы ли это...али кто другой, под них косящий ракетою пальнул?
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх