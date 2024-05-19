Хуситы временно вывели из строя идущий из России в Китай танкер

Центральное командование Соединенных Штатов объявило, что движение "Ансар Аллах" (хуситы), которое правит на севере Йемена, совершило нападение на нефтяной танкер, направлявшийся в Китай через остановку в Российской Федерации.
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