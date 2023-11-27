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Индзаги об 1:1 с «Юве»: «Учитывая ход матча, ничья – положительный результат. Соперник заслуженно идет вторым»

Индзаги об 1:1 с «Юве»: «Учитывая ход матча, ничья – положительный результат. Соперник заслуженно идет вторым»

«Учитывая ход матча, мы заработали очко. «Ювентусу» крайне тяжело забить, особенно когда он ведет в счете.

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