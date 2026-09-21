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Театр абсурда

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«Едут уже с паспортами и квартирами»: киргизы-мигранты наводнили Петербург и Москву — рост в четыре раза за 10 лет

«Едут уже с паспортами и квартирами»: киргизы-мигранты наводнили Петербург и Москву — рост в четыре раза за 10 лет

Число мигрантов из Киргизии резко выросла в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах РФ. Местные жители рассказывают, что киргизские переселенцы приезжают уже на все готовое.

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Юрий Горемыкин

Дело в том что мигранты едут к нам целыми семьями и махалями совсем не для того чтобы заработать у нас на жизнь у себя на родине, они массово едут в Россию для того чтобы устроится здесь за счет нас и жить здесь, на нашей земле, в наших городах и селах ВМЕСТО нас...Нам конечно пускать, более того - приглашать мигрантов к нам на работу можно и даже иногда нужно. Но ни под каким видом ни в коем случае не давать им и тем более приехавшим их членам семьи наше гражданство ни приехавшим, ни родившимся в России.НЕОБХОДИМО УБРАТЬ ИМЕЮЩИЕСЯ СЕГОДНЯ ФИНАНСОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЗАМЕНЫ МИГРАНТАМИ НАШЕГО КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ, тщательно проверить законность выданного мигрантам российского гражданства хотя бы за пять последних лет и быстренько без проволочек лишить нашего гражданства тех кто хоть как нибудь что то нарушил.. А если приехали семьи мигрантов то предоставление им всех государственных услуг: содержание детей в детском саду, обучение в школе, гимназии, лицее, колледже, прием и лечение в поликлинике, больнице, женской или детской консультации, в роддоме должны быть для мигрантов и членов их семей ТОЛЬКО на платной основе. Ну и само собой ни каких материнских капиталов, бесплатных квартир, льготных ипотек, участков земли и каких либо государственных выплат включая российские пенсии. А диаспоры национальные не проживающих на территории России национальностей вообще должны быть запрещены, их создание и деятельность должны стать уголовным преступлением. Наличие у нас Посольств и Консульств зарубежных стран, в том числе бывших республик СССР , вполне достаточно.