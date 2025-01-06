Золотой Глобус - 2025: Эмма Стоун, Тимоти Шаламе и Кира Найтли

В ночь с 5 на 6 января в Лос-Анджелесе состоялась торжественная церемония вручения премии "Золотой Глобус", лауреатами которой стали Себастиан Стэн, Деми Мур, Зои Салданья, Хироюки Санада, Джереми Аллен Уайт, Коллин Фаррелл, Джоди Фостер и другие.