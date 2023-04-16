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«Декольте маловато будет»

«Декольте маловато будет»

Много-много лет спустя, после арестов, ссылок и полной реабилитации за полным отсутствием всякого присутствия, бывшая барышня и звезда пышного бала вспоминала: «…В вестибюле дворянского собрания мы увидели Лидочку Шлиппе (младшую сестру Николая Густавовича) в слезах: она оказалась одетой не по форме для бала, носившего характер «придворного»… церемониймейстер ее не пропустил…» Знаете, почему Лидочку не пустили на бал, на котором присутствовал император Николай II с женой?  Потому что: «…Вырез ее платья был слишком мал…» как вспоминала об этом через много лет Татьяна Александровна Сиверс, в замужестве Аксакова.

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