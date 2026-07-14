Почему в открытом космосе не слышно звуков и как ученые их изучают

В открытом космосе звуковые волны не передаются из-за отсутствия среды для их распространения, однако ученые научились фиксировать и преобразовывать в звук различные колебания и вибрации, возникающие в космическом пространстве и на поверхностях планет.
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