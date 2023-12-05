Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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⚡️⚡️⚡️ Журнал Time включил Путина в список самых влиятельных людей 2023 года

⚡️⚡️⚡️ Журнал Time включил Путина в список самых влиятельных людей 2023 года

Фото: REUTERS Американский журнал TIME составил список самых влиятельных людей 2023 года, среди которых будут выбирать непосредственно Персону года.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Журнал Time забросил удочки и ждёт, когда клюнет?!
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2 час.

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