⚡️⚡️⚡️ Журнал Time включил Путина в список самых влиятельных людей 2023 года

Фото: REUTERS Американский журнал TIME составил список самых влиятельных людей 2023 года, среди которых будут выбирать непосредственно Персону года.
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