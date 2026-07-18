В Челябинске подросток попытался сжечь полицейскую машину и угодил в СИЗО

17-летнего парня задержали на территории батальона МВД с канистрой горючей жидкости. В Челябинске задержали 17-летнего подростка, который ночью пробрался на территорию спецбатальона полиции и пытался сжечь служебный автомобиль.
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