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Царьград

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В Челябинске подросток попытался сжечь полицейскую машину и угодил в СИЗО

В Челябинске подросток попытался сжечь полицейскую машину и угодил в СИЗО

17-летнего парня задержали на территории батальона МВД с канистрой горючей жидкости. В Челябинске задержали 17-летнего подростка, который ночью пробрался на территорию спецбатальона полиции и пытался сжечь служебный автомобиль.

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