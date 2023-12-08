В парламенте Болгарии произошла стычка из-за передачи Киеву неисправных БТР

В парламенте Болгарии произошла стычка из-за поставки Украине списанных БТР, сообщает Blitz.По данным издания, депутаты в очередной раз дошли до конфронтации в зале пленарных заседаний, в результате чего заседание прерывалось дважды.
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