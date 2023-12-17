Глава МИД Венгрии: я не думаю, что Россия стала бы атаковать страны НАТО

Россия не будет атаковать какую-либо страну, входящую в состав Североатлантического альянса. Такое мнение в воскресенье, 17 декабря, выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
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