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Глава МИД Венгрии: я не думаю, что Россия стала бы атаковать страны НАТО

Глава МИД Венгрии: я не думаю, что Россия стала бы атаковать страны НАТО

Россия не будет атаковать какую-либо страну, входящую в состав Североатлантического альянса. Такое мнение в воскресенье, 17 декабря, выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

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