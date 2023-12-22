Ночь красных трусов - как и в чем принято встречать Новый год в Испании

Новый год (Año Nuevo) в Испании — это середина святочного периода или, как его называют испанцы, Священного двенадцатидневья (Duodenario mistico), начинающегося 25 декабря Рождеством и заканчивающегося 6 января Днем Волхвов.
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