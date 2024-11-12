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Опасно: министр обороны Германии боится решений Трампа по Украине

Опасно: министр обороны Германии боится решений Трампа по Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус предположил, что вновь избранный президент США Дональд Трамп может быстро решить вопросы, связанные с Украиной, и пойти на сделку с президентом РФ Владимиром Путиным.

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