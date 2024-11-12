Опасно: министр обороны Германии боится решений Трампа по Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус предположил, что вновь избранный президент США Дональд Трамп может быстро решить вопросы, связанные с Украиной, и пойти на сделку с президентом РФ Владимиром Путиным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии