Как простить измену мужа?

Иван Ураганов В декрете сидеть 3 года,без денег и работы.Хотя декретные копейки, но платят.Деваться некуда,попробуйте,простить на первый раз.

Владимир Фоминых подруг нужно выбирать порядочных. А эта посмотрела что у Вас муж приличный и решила окрутить его. А мужик он как телок его окрутить запросто.