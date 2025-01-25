Я сидела на диване, обняв подушку, и не могла сдержать слез. Моя жизнь перевернулась в одно мгновение, когда я узнала о его измене.
Как простить измену мужа?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Ураганов
В декрете сидеть 3 года,без денег и работы.Хотя декретные копейки, но платят.Деваться некуда,попробуйте,простить на первый раз.
Ответить
17 час.
Владимир Фоминых
подруг нужно выбирать порядочных. А эта посмотрела что у Вас муж приличный и решила окрутить его. А мужик он как телок его окрутить запросто.
Ответить
14 час.
Сергей Рубцовск
Хотелось бы услышать мнение противоположной стороны, что в этой ситуации предлагает муж, как относится подруга, может они по пьянке раз перетрахались и связь закончилась.
Ответить
13 час.
Свежие комментарии