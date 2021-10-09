Мировое обозрение

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Полковник Жданов: появление миссии ЕС на Украине позволит отказаться от Минских соглашений

Полковник Жданов: появление миссии ЕС на Украине позволит отказаться от Минских соглашений

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Появление военно-учебной миссии ЕС на Украине поможет Киеву противодействовать призывам России к выполнению Минских соглашений, написал в статье для портала "Главред" военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

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