За безопасностью на воде в Москве будут следить беспилотные катера

Беспилотные катера будут следить за безопасностью на воде в Москве с 2025 года. Данный проект находится в совместной разработке Министерства внутренних дел на транспорте и мэрии Москвы, сообщил начальник ГУТ МВД Олег Калинкин во время торжественного закрытия летней пассажирской навигации.