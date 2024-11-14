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За безопасностью на воде в Москве будут следить беспилотные катера

За безопасностью на воде в Москве будут следить беспилотные катера

Беспилотные катера будут следить за безопасностью на воде в Москве с 2025 года. Данный проект находится в совместной разработке Министерства внутренних дел на транспорте и мэрии Москвы, сообщил начальник ГУТ МВД Олег Калинкин во время торжественного закрытия летней пассажирской навигации.

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