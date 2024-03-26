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Еще один член королевской семьи высказался о болезни Кейт Миддлтон

Еще один член королевской семьи высказался о болезни Кейт Миддлтон

Принцесса продолжает курс химиотерапии. Кейт Миддлтон мужественно борется с раком LEGION-MEDIAПервым — с тех пор, как Кейт Миддлтон объявила, что у нее обнаружили онкологическое заболевание, — свои симпатии и сочувствие выразил принцессе ее свёкор, король Карл.

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