Еще один член королевской семьи высказался о болезни Кейт Миддлтон

Принцесса продолжает курс химиотерапии. Кейт Миддлтон мужественно борется с раком LEGION-MEDIAПервым — с тех пор, как Кейт Миддлтон объявила, что у нее обнаружили онкологическое заболевание, — свои симпатии и сочувствие выразил принцессе ее свёкор, король Карл.