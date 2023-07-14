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Возможный "политеховский маньяк" Виталий Манишин останется в СИЗО до октября

Возможный "политеховский маньяк" Виталий Манишин останется в СИЗО до октября

Срок заключения Манишина в СИЗО должен был истечь 16 июля Октябрьский районный суд Барнаула продлил меру пресечения Виталию Манишину, которого подозревают в убийстве девушки в 1989 году и в преступлениях называемого "политеховского маньяка".

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