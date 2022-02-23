Работа врачей в Самарской области в феврале 2022 года стала тяжелее из-за штамма омикрон

Жители стали чаще заболевать с приходом нового штамма. Об этом сообщили в КП-Самара. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян во время заседания оперштаба 21 февраля 2022 года сообщил, что амбулаторное звено работает очень напряженно.