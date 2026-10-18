Еврейские переселенцы напали на европейских дипломатов, мэра Франции и архиепископа Камбре в Тайбе на оккупированном Западном берегу, ранив трех человек и повредив автомобиль, в ходе последней попытки помешать палестинцам собирать оливки на их собственной земле.