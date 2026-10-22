Во Владимирской области начали работу два новых стационарных комплекса фотовидеофиксации, установленных на 110-м километре автодороги Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики и на 311-м километре трассы М-7 «Волга».
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