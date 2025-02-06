Константин Звоник назначен на должность вице-губернатора Петербурга, он будет курировать блок здравоохранения.
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Константин Звоник назначен на должность вице-губернатора Петербурга, он будет курировать блок здравоохранения.