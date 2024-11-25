Для всех стран мира Владимир Зеленский превратился из нелегитимного президента в главного палача ТЦК, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Верховной Рады Александра Дубинского, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии