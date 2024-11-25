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В Раде назвали новую должность Зеленского

В Раде назвали новую должность Зеленского

Для всех стран мира Владимир Зеленский превратился из нелегитимного президента в главного палача ТЦК, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Верховной Рады Александра Дубинского, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

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