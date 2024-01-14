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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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GameStop закрывает свой недолго просуществовавший магазин NFT Продажа JPG и других...

GameStop закрывает свой недолго просуществовавший магазин NFT Продажа JPG и других...

GameStop закрывает свой недолго просуществовавший магазин NFTПродажа JPG и других цифровых файлов не принесла успеха компании GameStop, которая решила закрыть свой магазин NFT, после того как в ноябре прошлого года закрыла свой криптокошелек.

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