Россия осудила заседание СБ ООН по ракетному удару Ирана

Замалчивание некоторыми странами Запада в Совете Безопасности ООН первопричин эскалации конфликта на Ближнем Востоке неприемлемо с позиции России, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
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