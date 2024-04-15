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Россия осудила заседание СБ ООН по ракетному удару Ирана

Россия осудила заседание СБ ООН по ракетному удару Ирана

Замалчивание некоторыми странами Запада в Совете Безопасности ООН первопричин эскалации конфликта на Ближнем Востоке неприемлемо с позиции России, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

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