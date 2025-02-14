Антон Бабиков: «Логинов набегает сейчас 70–90 км в неделю кроссом. Я чуть поменьше, мне нужно больше лыжной работы»

«Логинов набегает сейчас 70–90 км в неделю кроссом. Я чуть поменьше, мне нужно больше лыжной работы. Это достаточно простой вид подготовки, он координационно не такой сложный, как лыжи.
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