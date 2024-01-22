Мужчина напал на полицейских в здании консульства Греции в Новороссийске

Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который напал с ножом на сотрудников полиции в здании, где расположено генконсульство Греции в Новороссийске, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.
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