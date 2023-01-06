Русская весна

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Цель войны не только в убийстве противника — Татарский

Цель войны не только в убийстве противника — Татарский

Донбасский ополченец первой волны Максим Фомин, известный в Сети как Владлен Татарский в Telegram-канале «Специально для RT» рассуждает о значимости информационно-психологических операций, к которым на Западе готовились давно.

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