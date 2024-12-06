Сергей Лавров прокомментировал риск ядерной войны

Глава МИД РФ назвал ограниченный ядерный удар приглашением к катастрофе, которой не хочет Россия Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что разговоры об ограниченном ядерном ударе - это приглашение к ядерной катастрофе, которой не хочет Россия.