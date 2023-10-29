ОАО ´БЗТДиА´ снова принимает гостей

Наше предприятие посетила делегация во главе с Денисом Евгеньевичем Рягузовым, заместителем министра - начальником управления промышленности и предпринимательства Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства из Новосибирской области.
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