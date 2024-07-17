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Русская весна

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Мигранты обматерили и чуть не убили раненного на фронте ветерана СВО (ВИДЕО)

Мигранты обматерили и чуть не убили раненного на фронте ветерана СВО (ВИДЕО)

Гастарбайтеры обматерили и чуть не убили раненного на фронте ветерана СВО. «Иностранные „специалисты” со стройки нагрубили парню из СВО с протезом, завязалась перепалка… Подъехал наряд ППС, у мигрантов как обычно никто не понимает по-русски.

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