Мигранты обматерили и чуть не убили раненного на фронте ветерана СВО (ВИДЕО)

Гастарбайтеры обматерили и чуть не убили раненного на фронте ветерана СВО. «Иностранные „специалисты” со стройки нагрубили парню из СВО с протезом, завязалась перепалка… Подъехал наряд ППС, у мигрантов как обычно никто не понимает по-русски.